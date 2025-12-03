Juventus Women bronzo per Peyraud-Magnin in Nations League | KO pesante per Pinto col Portogallo Come sono andate le bianconere in Nazionale

Juventus Women, come sono andate le bianconere in Nazionale. Bronzo per Peyraud-Magnin in Nations League, KO per Tatiano Pinto. Si chiude con un sorriso importante e un podio prestigioso la parentesi delle nazionali per il blocco delle Juventus Women. La copertina della serata di martedì spetta di diritto a Pauline Peyraud-Magnin. L’esperto portiere titolare della formazione bianconera ha festeggiato con la sua Francia la conquista del terzo posto nella UEFA Women’s Nations League, al termine di una doppia sfida vibrante contro la Svezia. Francia di bronzo: Peyraud-Magnin in campo 120 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

