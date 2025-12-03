Juventus Women bronzo per Peyraud-Magnin in Nations League | KO pesante per Pinto col Portogallo Come sono andate le bianconere in Nazionale
Juventus Women, come sono andate le bianconere in Nazionale. Bronzo per Peyraud-Magnin in Nations League, KO per Tatiano Pinto. Si chiude con un sorriso importante e un podio prestigioso la parentesi delle nazionali per il blocco delle Juventus Women. La copertina della serata di martedì spetta di diritto a Pauline Peyraud-Magnin. L’esperto portiere titolare della formazione bianconera ha festeggiato con la sua Francia la conquista del terzo posto nella UEFA Women’s Nations League, al termine di una doppia sfida vibrante contro la Svezia. Francia di bronzo: Peyraud-Magnin in campo 120 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Juventus Women, altre amichevoli delle Nazionali Come sono andate le bianconere - facebook.com Vai su Facebook
"Sfatato il tabù Lazio! La #JuventusWomen" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Juventus Women, ecco come procedono gli impegni in nazionale delle bianconere - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato come procedono gli impegni delle giocatrici delle Women che sono state convocate in nazionale: "Al termine di una doppia sfida ... Si legge su tuttojuve.com
Champions, Juventus Women-Lione come Milan-Liverpool: da 3-0 a 3-3. Finale folle, rigore e gol annullato - La Juventus Women sfiora l'impresa in Champions League, ma poi vanifica tutto con una ripresa da incubo: il Lione sfiora addirittura il clamoroso sorpasso. Lo riporta sport.virgilio.it
Juventus Women, Pauline Peyraud-Magnin è risultata positiva al Covid-19: la nota del club - 19 nellee ultime ore, come si apprende da un comunicato sul sito ufficiale bianconero: "Juventus Football Club ... Scrive m.tuttomercatoweb.com
Women's Champions League, Juventus-OL Lyonnes 3-3. Pareggio rocambolesco: gol e highlights - Primo tempo stellare, finale amaro: ma le bianconere dimostrano di poter competere con le più forti d’Europa. torinotoday.it scrive
Juventus Women, che partita! Le bianconere pareggiano 3-3 contro il Lione in Women’s Champions League: ecco come è andata la sfida - Il racconto della partita La Juventus Women ha vissuto una serata dai due volti contro l’OL Lyonnes: un primo t ... Come scrive calcionews24.com
Juventus Women-Fiorentina, le formazioni ufficiali: in avanti il trio Beccari, Girelli e Vangsgaard - Alle 15 tornerà in campo anche la Juventus Women che se la dovrà vedere contro la Fiorentina. Da tuttojuve.com