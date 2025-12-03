Juventus | Vlahovic verrà operato domani a Londra Rientro previsto a marzo

Il serbo si è infortunato sabato nella sfida con il Caglari, riportando lesione di alto grado della giunzione muscolo-tendinea dell’adduttore lungo sinistro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juventus: Vlahovic verrà operato domani a Londra. Rientro previsto a marzo

