La Juventus si è presa la qualificazione ai quarti di Coppa Italia, archiviano con autorità l’Udinese e ritrovando una condizione mentale che nelle ultime settimane si era leggermente incrinata. Il 3-0 del gruppo di Luciano Spalletti è stato netto, pulito, quasi didascalico nella gestione dei tempi della partita. Ma nel cuore della serata è arrivata la notizia che nessun bianconero avrebbe voluto ascoltare: Federico Gatti si è fermato. Il difensore classe ’98 ha alzato bandiera bianca nei primi minuti della ripresa, quando il tabellone segnava ancora 2-0 e la Juventus stava controllando con sicurezza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, vittoria con l’Udinese ma tegola Gatti: menisco lesionato e stop di un mese