Juventus Udinese termina 2-0 I bianconeri di Torino sono la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia

Inter News 24 Juventus Udinese viene portata a casa dai padroni di casa, che giocheranno i quarti di finale di Coppa Italia. Domani tocca all’Inter. La Juventus conquista l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al successo per 2-0 sull’ Udinese all’Allianz Stadium. La formazione di Luciano Spalletti, impegnata in un percorso di crescita tecnica e identitaria, ha regolato i friulani con una prestazione solida e con le reti di Jonathan David, attaccante canadese arrivato in estate, e di Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 e leader della mediana bianconera. Un risultato che conferma la volontà del club piemontese di competere fino in fondo in tutte le competizioni stagionali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Juventus Udinese termina 2-0. I bianconeri di Torino sono la prima squadra qualificata ai quarti di finale di Coppa Italia

