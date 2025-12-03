Juventus-Udinese scoppia la polemica | il gol di David non era da annullare?

Nella partita Juventus -Udinese andata in scena ieri sera in Coppa Italia c’è un episodio che sta facendo molto discutere. Nelle ultime ore si sta contestando la decisione dell’arbitro e del VAR di aver annullato un gol a David in fuorigioco. Secondo il parere di molti tifosi il gol era regolare, siccome c’era un difensore dell’Udinese a tenere in gioco l’attaccante canadese. A fare chiarezza sull’episodio però è intervenuta la Lega che ha diffuso delle immagini che dovrebbero chiarire ogni dubbio a riguardo. Juventus-Udinese, ecco cosa dicono le immagini della Lega. Le immagini diffuse dalla Lega parlano chiaro e dovrebbero smentire ogni dubbio a riguardo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus-Udinese, scoppia la polemica: il gol di David non era da annullare?

News recenti che potrebbero piacerti

Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese porta con sé anche la nota amara dell’infortunio di Federico Gatti. Il difensore è uscito a testa china e zoppicando a inizio ripresa per un problema al ginocchio. Che preoccupa: https://fanpa.ge/LC1F8 - facebook.com Vai su Facebook

Juve, il gusto delle cose normali ? ? Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Udinese #Juventus #Udinese #CoppaItalia #Tuttosport Vai su X

Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: tutto facile - Spalletti pensa alla coppa sì, ma pure al campionato, che nel caso di specie si chiama Napoli. Segnala ilmattino.it

La Juventus batte 2-0 l'Udinese e va ai quarti di Coppa Italia. Si fa male Gatti, è polemica var - 0 l'Udinese in una partita tutto sommato dominata e in cui gli uomini di Kosta Runjaic non hanno ... Secondo msn.com

Juventus–Udinese: gol, spettacolo e polemiche VAR, bianconeri ai quarti - Juventus–Udinese: gol, spettacolo e polemiche VAR La Juventus cerca continuità di risultati e prova a superare l’ostacolo Udinese in una sfida importante ... Lo riporta tuttojuve.com

Juventus-Udinese, polemica Var sul goal annullato a David. Dubbio di un nuovo caso Candreva, la spiegazione della Lega Calcio - Cabal entra in area dalla sinistra e dopo aver saltato un uomo, a contrasto con Palma, cade in area dopo aver scaricato la palla a McKennie. Lo riporta msn.com

Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: Spalletti ai quarti di finale, infortunio per Gatti - E lo fa con una vittoria agli ottavi di Coppa Italia contro l'Udinese. Si legge su msn.com

Juventus-Udinese 3-1, pagelle: Vlahovic ha il fuoco dentro (7), Yildiz sboccia nel finale (7), Openda non sfrutta la chance (5,5) - Riecco gli attesissimi gol degli attaccanti bianconeri. Lo riporta leggo.it