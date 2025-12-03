Juventus-Udinese il presunto errore del Var non è un errore del Var | il fuorigioco c’è Non è un Candreva-bis

Puntualmente, anche Juve-Udinese di Coppa Italia (sfida vinta dalla squadra di Spalletti per 2-0) ha generato polemiche accese in tema di Var. Stavolta a causa di un gol annullato all’attaccante bianconero Jonathan David. Gol annullato a David, ecco come stanno le cose. Siamo al 34? sul risultato di 1-0 per la Juve, grazie al gol segnato dallo stesso David al 23?. L’attaccante canadese è smarcato in area di rigore, Yildiz lo vede e lo serve consentendogli di trafiggere Sava per la seconda volta in pochi minuti. Per qualche istante la Juve vola sul 2-0, poi però il Var segnala una posizione di fuorigioco che porta all’annullamento della rete. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

