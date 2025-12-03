Juventus-Udinese il presunto errore del Var non è un errore del Var | il fuorigioco c’è Non è un Candreva-bis

Puntualmente, anche Juve-Udinese di Coppa Italia (sfida vinta dalla squadra di Spalletti per 2-0) ha generato polemiche accese in tema di Var. Stavolta a causa di un gol annullato all’attaccante bianconero Jonathan David. Gol annullato a David, ecco come stanno le cose. Siamo al 34? sul risultato di 1-0 per la Juve, grazie al gol segnato dallo stesso David al 23?. L’attaccante canadese è smarcato in area di rigore, Yildiz lo vede e lo serve consentendogli di trafiggere Sava per la seconda volta in pochi minuti. Per qualche istante la Juve vola sul 2-0, poi però il Var segnala una posizione di fuorigioco che porta all’annullamento della rete. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juventus-Udinese, il presunto errore del Var non è un errore del Var: il fuorigioco c’è. Non è un Candreva-bis

Argomenti simili trattati di recente

Per la Juventus la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese porta con sé anche la nota amara dell’infortunio di Federico Gatti. Il difensore è uscito a testa china e zoppicando a inizio ripresa per un problema al ginocchio. Che preoccupa: https://fanpa.ge/LC1F8 - facebook.com Vai su Facebook

Juve, il gusto delle cose normali ? ? Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Udinese #Juventus #Udinese #CoppaItalia #Tuttosport Vai su X

Moviola Juve-Udinese: non c'è errore sul fuorigioco di David, c'è una spiegazione per la scelta - 0 della Juventus è ineccepibile — l’attaccante era sì in fuorigioco geografico, ma non punibile perché non coinvolto in qu ... Segnala msn.com

Ricordate Candreva e la Salernitana? VAR, altro caso Juve: David, capolavoro annullato ma... - Altro caso arbitrale con in campo la Juventus, ancora una volta per una valutazione VAR legata al fuorigioco. Secondo tuttosport.com

"Clamoroso errore in Juve-Udinese per il gol annullato a David in fuorigioco": è bufera social. Cos'è successo - Fanno discutere la decisione della squadra arbitrale e il frame fornito dal SAOT al 34' della sfida di Coppa Italia: sul web molti ricordano l'episodio di Candreva contro la Salernitana ... Lo riporta corrieredellosport.it

La Juve sfrutta due errori: 2-0 all’Udinese e passaggio del turno in Coppa Italia - La Juventus di Luciano Spalletti conquista la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, superando l’Udinese con un gol per tempo. Lo riporta tuttonapoli.net

Juventus-Udinese, moviola: tre gol annullati e la grande svista del Var. Sempre peggio a Lissone - Udinese analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Morganti, un solo ammonito, la moviola ... Si legge su sport.virgilio.it

Video Juventus Udinese (2-0)/ Gol e highlights: autorete di Palma e rigore di Locatelli! (2 dicembre) - Video Juventus Udinese gol e highlights: tutte le reti e le occasioni migliori del match di Coppa Italia di oggi 2 dicembre ... Come scrive ilsussidiario.net