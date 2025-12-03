Juventus Udinese David e Openda si accendono | con Vlahovic out tocca a loro – VIDEO di Andrea Bargione

Juventus Udinese, la risposta dell’attacco: David e Openda chiamati a raccogliere l’eredità di Vlahovic – VIDEO di Andrea Bargione Il grave infortunio occorso a Dusan Vlahovic – lesione all’adduttore sinistro e stop di almeno tre mesi – ha stravolto gli equilibri offensivi della Juventus. Con il “frontman” bianconero fuori fino alla primavera, la squadra è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus Udinese, David e Openda si accendono: con Vlahovic out tocca a loro – VIDEO di Andrea Bargione

Contenuti che potrebbero interessarti

Udinese-Juventus: Vince la Passione Thanks @udinesecalcio @pomale75 #udinese #udinesejuve #juventus #joetvannelli #jjvannelli #djlife #passionecalcio #bianconeri #udinesecalcio #bluenergy - facebook.com Vai su Facebook

Juve, il gusto delle cose normali ? ? Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Udinese #Juventus #Udinese #CoppaItalia #Tuttosport Vai su X

Juventus, David e Openda ritrovati? Vaciago analizza la prestazione dei due attaccanti e sottolinea l’importanza per Spalletti - Vaciago analizza la prestazione dei due attaccanti e sottolinea l’importanza per Spalletti Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato la vittoria per 2- Secondo calcionews24.com

Juventus-Udinese, le formazioni: Spalletti non rinuncia a Yildiz, coppia con David in attacco - Openda in attacco, panchina per Yildiz e Conceicao, spazio a Joao Mario ... Riporta sport.virgilio.it

Spalletti esalta la Juventus dopo il 2-0 all’Udinese: “Siamo leoni, un vero leone dà tutto anche contro un topo” - 0 negli ottavi di Coppa Italia e Luciano Spalletti, soddisfatto ma esigente come sempre, descrive la sua squadra come “leoni” ... Si legge su stadiosport.it

Vaciago: "Vedere David e Openda combattere è la migliore notizia possibile per Spalletti" - Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato il successo per 2- tuttomercatoweb.com scrive

Juventus-Udinese pagelle di Fantozzi: MVP David segna un gol da favola ma in fuorigioco, Miretti accende la luce - Udinese le pagelle di Fantozzi, mvp Jonathan David che segna un gol da favola ma in fuorigioco. Segnala juvelive.it

Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali: attacco Yildiz-David, Openda in panchina. Cabal titolare, gioca Zaniolo - Le scelte di Luciano Spalletti e Kosta Runjaic per la sfida dello Stadium valida per gli ottavi di finale. Si legge su eurosport.it