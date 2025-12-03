Juventus-Udinese 2-0 | l' autogol di Palma e il rigore di Locatelli spingono la Signora in Coppa Italia

Sport.quotidiano.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 2 dicembre 2025 – Missione compiuta per la Juventus, che approda ai quarti di finale di Coppa Italia. La Vecchia Signora elimina l' Udinese, imponendosi all'Allianz Stadium per 2-0. A regalare il passaggio del turno alla truppa di Spalletti sono l'autogol di Palma nel primo tempo e il rigore di Locatelli.  I torinesi aspettano di conoscere la loro prossima avversaria nella competizione: sarà la vincente della sfida fra Atalanta e Genoa.  Le scelte degli allenatori. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Miretti, Koopmeiners, Cabal; McKennie, Yildiz; David. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

juventus udinese 2 0 l autogol di palma e il rigore di locatelli spingono la signora in coppa italia

© Sport.quotidiano.net - Juventus-Udinese 2-0: l'autogol di Palma e il rigore di Locatelli spingono la Signora in Coppa Italia

Approfondisci con queste news

juventus udinese 2 0Juventus-Udinese di Coppa Italia, il risultato 2-0: autogol di Palma, raddoppio su rigore di Locatelli, bianconeri ai quarti - Polemiche per un gol annullato a David per fuorigioco nel primo tempo. Lo riporta corriere.it

juventus udinese 2 0Juventus-Udinese 2-0: diretta live e risultato finale - Udinese di Martedì 2 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net

juventus udinese 2 0Coppa Italia: la Juventus batte 2-0 l’Udinese e passa ai quarti di finale - All’Allianz Stadium di Torino si è appena concluso il match, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, tra Juventus e Udinese. Lo riporta ilovepalermocalcio.com

juventus udinese 2 0Juventus 2-0 Udinese | Giovane, ma delude: il top e flop del match - Tutti i voti assegnati alla fine del match degli ottavi di finale di Coppa ... Si legge su mondoudinese.it

Juventus - Udinese: autorete e rigore, friulani sotto 2-0 - L'Udinese sfida la Juventus a Torino per guadagnare l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Secondo rainews.it

juventus udinese 2 0Juventus-Udinese 2-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia: gol di Locatelli su rigore - Udinese di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Udinese 2 0