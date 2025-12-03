Juventus-Udinese 2-0 | l' autogol di Palma e il rigore di Locatelli spingono la Signora in Coppa Italia

Torino, 2 dicembre 2025 – Missione compiuta per la Juventus, che approda ai quarti di finale di Coppa Italia. La Vecchia Signora elimina l' Udinese, imponendosi all'Allianz Stadium per 2-0. A regalare il passaggio del turno alla truppa di Spalletti sono l'autogol di Palma nel primo tempo e il rigore di Locatelli. I torinesi aspettano di conoscere la loro prossima avversaria nella competizione: sarà la vincente della sfida fra Atalanta e Genoa. Le scelte degli allenatori. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Miretti, Koopmeiners, Cabal; McKennie, Yildiz; David. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus-Udinese 2-0: l'autogol di Palma e il rigore di Locatelli spingono la Signora in Coppa Italia

