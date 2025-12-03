Juventus top e flop contro l’Udinese

Juventus – Udinese: vittoria convincente per 2-0 La Juventus vince in casa 2-0 contro l’Udinese e accede ai quarti di Coppa Italia. Una prestazione solida e convincente dei bianconeri. La Juventus ha ottenuto la vittoria grazie all’autorete di Palma nel primo tempo e al calcio di rigore conquistato da Cabal L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, top e flop contro l’Udinese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La nostra flop 11 degli stranieri che hanno vestito la maglia della Juventus. Da alcuni ci si aspettava molto anche per l'investimento, altri si sono rivelati veramente scarsi. Siete d'accordo con la selezione. Per cambi potete nominare anche chi non vedete nelle - facebook.com Vai su Facebook

I venti giorni che decideranno i destini della Juventus: tre scontri diretti (Napoli e Bologna fuori, Roma in casa) che in caso di flop rischiano di spedire Madama all'inferno Fra le squadre di alta classifica i bianconeri sono quelli con la peggiore media punti nei b Vai su X

Juve-Udinese, top e flop: segnali di RoboKoop, il geometra Miretti e campa Cabal... - I bianconeri vincono contro la squadra di Runjaic e volano ai quarti di Coppa Italia. Lo riporta msn.com

Pagelle di Juventus-Udinese 2-0:David da applausi, Locatelli trova il gol, che disastro il baby Palma - 0 i top e flop del match: David finalmente convincente ma a determinare il risultato sono l'autogol di Palma e il sigillo dal dischetto di Locatelli ... Riporta sport.virgilio.it

Runjaic dopo Juventus Udinese: «Meglio nella ripresa, ma nel nostro miglior momento abbiamo concesso il rigore. Peccato essere usciti, ma contro il Genoa sarà diverso» - Il tecnico dei friuliani ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia perso 2- Lo riporta calcionews24.com

Juventus-Cagliari, le pagelle dei Tifosi: Palestra top, mediana flop - 1 dalla Juventus: nelle pagelle dei tifosi, Palestra il migliore in campo, Pisacane bocciato con un 4. Si legge su calciocasteddu.it

Bodo/Glimt-Juventus 1-0, TOP e FLOP al 45' - Prestazione sin qui ampiamente insufficiente dei bianconeri, sotto 1- Si legge su ilbianconero.com

Juventus-Cagliari 2-1, TOP e FLOP al 45' - I bilanci dopo il primo tempo della sfida dello Stadium. Riporta ilbianconero.com