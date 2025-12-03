Juventus terza vittoria di fila | 2-0 all’Udinese e pass per i quarti di Coppa Italia Decidono Palma autogol e Locatelli
Juventus-Udinese 2-0 Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6, Gatti 6 (11' st Locatelli 6.5), Kelly 6; Cambiaso 6, Koopmeiners 6, Miretti 6 (29' st Joao Mario 6), Cabal 6.5 (29' st Conceicao 6); McKennie 7, Yildiz 7 (38' st Zeghrova sv); David 6 (29' st Openda 6). In panchina: Scaglia, Mangiapoco, Rouhi, Felipe, Adzic, Kostic, Thuram, Zhegrova. Allenatore: Spalletti 6.5. Udinese (3-5-2): Sava 5.5;. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Juventus, terza vittoria di fila: 2-0 all’Udinese e pass per i quarti di Coppa Italia. Decidono Palma (autogol) e Locatelli https://gazzettadelsud.it/?p=2137602 - facebook.com Vai su Facebook
#JuveUdinese Terza vittoria consecutiva per #Spalletti. La #Juventus batte in scioltezza 2 a 0 l’Udinese e si qualifica per i quarti di finale di #CoppaItalia. Dubbi per il gol annullato a #David nel corso del primo tempo Vai su X
Juventus, terza vittoria di fila: 2-0 all’Udinese e pass per i quarti di Coppa Italia. Decidono Palma (autogol) e Locatelli - 5), Kelly 6; Cambiaso 6, Koopmeiners 6, Miretti 6 (29' st Joao ... Riporta msn.com
Altra vittoria, la terza filata, per la Juve: ora Spalletti attende il risultato di domani - Considerando le pieghe che “affliggono” il tabellino, la Juventus ha forse vinto meno di quanto il predominio del giuoco ha dimostrato. Da calcioatalanta.it
Pronostico Juventus-Udinese: arriva la terza di fila - Udinese è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca martedì alle 21:00: formazioni, pronostico, tv. Si legge su ilveggente.it
Prove di continuità per la Juventus, David promosso: ora il Napoli, per cambiare la stagione - Terza vittoria di fila per la Juventus, prima gara dopo tre incontri senza subire reti: David non ha segnato ma ha offerto una prova convincente, a Napoli i bianconeri proveranno a dare una vera svolt ... Secondo msn.com
Juventus-Udinese, McKennie a Mediaset: 'Qui conta solo vincere'. Poi parla Koopmeiners - Le parole di due dei protagonisti del match di Coppa Italia. Da ilbianconero.com
Ternana-Guidonia: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Terza parta in sette giorni al "Liberati" per la Ternana che dopo Juventus Next Gen e Giugliano (Coppa Italia Serie C) oggi pomeriggio ospita il Guidonia Montecelio. Come scrive ternananews.it