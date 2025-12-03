Juventus si avvicina la sfida al Napoli Spalletti tra dubbi e certezza

Lasciata alle spalle la partita di martedì sera contro l’ Udinese, superata senza difficoltà grazie all’autorete di Palma ed al rigore calciato da Manuel Locatelli, Luciano Spalletti pensa già alle prossime mosse in vista dell’importante appuntamento che lo aspetta domenica sera in campionato. Ad aspettarlo ci sarà il Napoli di Antonio Conte, con il “Maradona” pronto a riaccogliere il condottiero del terzo Scudetto azzurro. Particolarità interessante riguardo al match è che sarà la prima gara ufficiale in cui i due tecnici si affrontano in quanto tali. Uno dei due precedenti risale al luglio 2017, quando l’Inter di Spalletti si impose per 2-1 contro il Chelsea di Conte in un’amichevole estiva dell’International Champions Cup di Singapore. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, si avvicina la sfida al Napoli. Spalletti tra dubbi e certezza

"EMOZIONE INCANDESCENTE" Così Spalletti dopo Juventus-Udinese: il ritorno a Napoli si avvicina "Sarò emozionato come uno che a Napoli vuole del bene"

Del Piero si proietta a Napoli-Juve: "Sfida unica con una rivalità speciale" - Ospite della Junior Tim Cup presso l'oratorio Don Guanella, Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus ha condiviso la propria esperienza negli oratori

Del Piero: "Napoli-Juventus una sfida unica con una rivalità speciale"

Licari: "La sfida tra Napoli e Juve potrebbe dire fuori una"

Del Piero: "Napoli-Juve è una sfida unica, sono due squadre con grandissima ambizione" - Ospite della Junior Tim Cup presso l'oratorio Don Guanella, Alessandro Del Piero è tornato dove tutto era iniziato: in mezzo ai ragazzi, a parlare di calcio, educazione

Napoli-Juventus si avvicina, la previsione di Del Piero che "smentisce" i tifosi bianconeri - Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus di cui è bandiera ed icona, è stato ospite della Junior Tim Cup presso l'oratorio Don Guanella ed ha condiviso la sua personale esperienza negli oratori

