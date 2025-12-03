Juventus rete annullata a David? La spiegazione di Morganti

La Juventus vince in casa 2-0 contro l’Udinese e accede ai quarti di Coppa Italia. Una prestazione solida e convincente dei bianconeri. La Juventus ha ottenuto la vittoria grazie all’autorete di Palma nel primo tempo e al calcio di rigore conquistato da Johnatan David e realizzato da Manuel Locatelli. Emanuele L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, rete annullata a David? La spiegazione di Morganti

Scopri altri approfondimenti

"Si Gonfia la Rete" su Tele A ? Napoli–Juventus, il ritorno di Spalletti al Maradona. Un momento particolare: da un lato l’allenatore che ha riportato lo Scudetto dopo 33 anni, dall’altro una parte della tifoseria che potrebbe non aver gradito alcune scelte e di - facebook.com Vai su Facebook

Serata storica per #Danilo: l’ex capitano della #Juventus segna la rete decisiva e regala la vittoria della Copa Libertadores al suo Flamengo Vai su X

Ricordate Candreva e la Salernitana? VAR, altro caso Juve: David, capolavoro annullato ma... - Altro caso arbitrale con in campo la Juventus, ancora una volta per una valutazione VAR legata al fuorigioco. Lo riporta tuttosport.com

Clamoroso errore in Juve-Udinese per il gol annullato a David in fuorigioco: è bufera social. Cos'è successo - Fanno discutere la decisione della squadra arbitrale e il frame fornito dal SAOT al 34' della sfida di Coppa Italia: sul web molti ricordano l'episodio di Candreva contro la Salernitana ... Da corrieredellosport.it

Juventus-Udinese, dubbi sul fuorigioco di David: il precedente con Candreva - Restano forti dubbi sul fuorigioco segnalato al canadese: la dinamica e il precedente con Candreva in Juve- Come scrive ilbianconero.com

Juventus-Udinese, ritorna il fantasma di Candreva: annullata la magia di David, il VAR si perde un difensore - Era il 12 settembre 2022 quando all’Allianz Stadium di Torino il Var incappava nel primo “errore tecnico” della sua breve storia: l’Aia avrebbe poi ammesso di non aver a disposizione l’immagine di ... Lo riporta sport.virgilio.it

Juventus-Udinese 2-0: David e Locatelli firmano la qualificazione ai quarti di Coppa Italia - Udinese di Martedì 2 dicembre 2025: vantaggio di David al 23' di gioco e raddoppio allo stesso minuto della ripresa di Locatelli, annullate le reti a David e Openda ... Lo riporta calciomagazine.net

Il goal di David in Juventus-Udinese di Coppa Italia era regolare? La scelta di arbitro e VAR e il precedente con Candreva in Juve-Salernitana, dubbi sulla posizione irregolare - Udinese in occasione del goal annullato a David: è Bertola o Palma l'ultimo uomo? Segnala msn.com