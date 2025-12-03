Juventus One inaugurata la mostra Portraits of Identity Inclusion & Youth | parlano anche Ferrero e Comolli Il racconto dell’evento – FOTO e VIDEO
di Marco Baridon Juventus One, è stata inaugurata la mostra “Portraits of Identity, Inclusion & Youth” dedicata al progetto: il racconto dell’evento – GALLERY. (inviato alla Continassa) – In occasione del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Juventus ha deciso di celebrare una dimensione dello sport che va oltre il campo e si basa sui racconti di vita vera, con un’iniziativa storica: aprire le porte del suo quartier generale. Per la prima volta, la sede di Via Druento 175 a Torino accoglie la community bianconera per un progetto unico nel suo genere: “ Portraits of Identity, Inclusion & Youth “. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
JUVENTUS - Inaugurata la mostra dedicata alla squadra paralimpica ift.tt/TV8ZmS7 Vai su X
Juventus News 24. . Greta Bodino alla mostra di Juventus One: “Ho i brividi. Non sono storie di supereroi ma storie di vita vera” In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre, è stata inaugurata la mostra Portraits of Ide - facebook.com Vai su Facebook
Juventus One, inaugurata la mostra “Portraits of Identity, Inclusion & Youth”: parlano anche Ferrero e Comolli. Il racconto dell’evento – GALLERY - Juventus One, è stata inaugurata la mostra “Portraits of Identity, Inclusion & Youth” dedicata al progetto: il racconto dell’evento – GALLERY (inviato alla Continassa) – In occasione del 3 dicembre, G ... Segnala juventusnews24.com
Juventus One, parla Greta Bodino: «Celebriamo i ragazzi e le loro storie: non storie di supereroi ma di vita vera» – VIDEO - Greta Bodino, Chief People, Culture and ESG Officer della Juve, è intervenuta oggi all’inaugurazione della mostra Portraits of Identity, Inclusion & Youth (inviato alla Continassa) – In concomitanza c ... calcionews24.com scrive
Juventus One, inaugurata la mostra “Portraits of Identity, Inclusion & Youth”: Il racconto e le immagini dell’evento - Juventus One, oggi il via alla mostra “Portraits of Identity, Inclusion & Youth”: Il racconto e le immagini dell’evento a Torino (inviato alla Continassa) – Il 3 dicembre, in occasione della Giornata ... Scrive calcionews24.com
Juventus One, una mostra alla Continassa: parlano Ferrero e Comolli - Le parole dei vertici del club bianconero all'inaugurazione della mostra nell'ambito del progetto Juventus One. Si legge su ilbianconero.com
Calcio: Juve inaugura mostra dedicata a squadra paralimpica - La Juventus ha inaugurato la mostra dedicata a Juventus One, la squadra paralimpica bianconera. Scrive msn.com
La Juve inaugura la mostra sulla sua squadra paralimpica. Ferrero e Comolli: "Noi orgogliosi" - A margine della presentazione della mostra sulla Juventus One, la squadra paralimpica della Juventus, hanno preso la parola il presidente Gianluca Ferrero. Segnala tuttomercatoweb.com