Juventus | mostra per la squadra paralimpica

Juventus One, la mostra che fa emozionare: “Non supereroi, ma atleti con storie di vita” In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Juventus ha aperto le porte della Continassa a una mostra speciale: “Juventus One”, dedicata alla squadra paralimpica bianconera nata nel 2023 e già campione d’Italia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: mostra per la squadra paralimpica

