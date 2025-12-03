Juventus la conferenza di Spalletti post Udinese

Ilprimatonazionale.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus vince in casa 2-0 contro l’Udinese e accede ai quarti di Coppa Italia. Una prestazione solida e convincente dei bianconeri. La Juventus ha ottenuto la vittoria grazie all’autorete di Palma nel primo tempo e al calcio di rigore conquistato da Cabal e realizzato da Manuel Locatelli. Le parole L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus la conferenza di spalletti post udinese

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, la conferenza di Spalletti post Udinese

Contenuti che potrebbero interessarti

juventus conferenza spalletti postConferenza stampa Spalletti post Bodo Glimt Juve: «Finalmente ho visto i giocatori rilassati. Sono felice per loro e i tifosi venuti fin qui» - Conferenza stampa Spalletti post Bodo Glimt Juve: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match di Champions League Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Bodo Glimt J ... Riporta juventusnews24.com

juventus conferenza spalletti postEcco perché Spalletti non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Cagliari - Domani per la Juventus sarà già vigilia della sfida contro il Cagliari, ma Luciano Spalletti non terrà la classica conferenza stampa per presentare il match della ... Secondo tuttojuve.com

juventus conferenza spalletti postJuve-Cagliari, Spalletti in conferenza: “Quando tira Yildiz suonano le campane. Vlahovic stirato” - Cagliari: "Quando tira Yildiz suonano le campane, David e Openda hanno bisogno d'abbracci" ... calciomercato.it scrive

juventus conferenza spalletti postConferenza stampa Spalletti: «L’approccio è stato timido, c’è poco da fare. Non benissimo ma alcune cose bene» - Conferenza stampa Spalletti: l’allenatore della Juventus interviene dopo la partita contro il Cagliari. Segnala cagliarinews24.com

juventus conferenza spalletti postJuve ai quarti di Coppa Italia, La Stampa in prima pagina: "Spalletti vince ancora" - È questo il titolo che compare oggi in un box sul taglio alto della prima pagina. Riporta tuttomercatoweb.com

juventus conferenza spalletti postJuventus, Spalletti: "Contro il Napoli sarà un'emozione incandescente" - L'allenatore della Juventus commenta la vittoria in Coppa Italia con l'Udinese: "Abbiamo fatto una buona gara ma dobbiamo essere feroci e non rischiare di tenere il match in bilico". sport.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Conferenza Spalletti Post