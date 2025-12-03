Juventus Gravina sbotta Dimissioni? Non sono obbligato

La situazione di Gravina Gabirele Gravina respinge al mittente le richieste di dimissione per le scarse prestazionidella nazionale e lo spettro dei play off di Marzo. La controversa gestione Gravina è stata al centro di critiche per le dificoltà della nazionale e delle squadre italiane nelle competizioni europee. Le sue L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Gravina sbotta “Dimissioni? Non sono obbligato”

Scopri altri approfondimenti

Claudio Zuliani. . #rassegnastramba 3-12-2025 La prospettiva che inganna #var Rigore si ma... FISCALE La #juventus vince e si diverte ... GRAVINAAA #figc - facebook.com Vai su Facebook

Giocate 200...percepite 1.000.000 #jvtblive #Juventus #JuveUdinese Vai su X

Gravina esce allo scoperto: novità sulle dimissioni - Riguardo le dimissioni invocate da numerosi tifosi, italiani, Gravina ha fatto un annuncio che potrebbe ribaltare ogni pronostico. Da newsmondo.it

“Dimissioni”: un altro caso scuote la dirigenza della Juventus | ESCLUSIVO - Inter, è intervenuto a ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale Youtube di Calciomercato. Secondo calciomercato.it

La Juventus crolla contro la Lazio ma Tudor non pensa alle dimissioni - Si chiude nel peggiore dei modi la settimana della Juventus, sconfitta per la terza volta consecutiva tra campionato e Champions League. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Gazzetta - Juventus, Tudor ha pensato alle dimissioni: i dubbi sul mercato e il retroscena su Kolo Muani - e hanno incassato la prima sconfitta stagionale in casa del Como. calciomercato.com scrive

Gattuso ci mette la faccia: “Chiedo scusa”. I tifosi chiedono le dimissioni di Gravina - Gattuso si scusa con i tifosi, che chiedono a gran voce le dimissioni del presidente Gravina. Come scrive calciomercato.it

Juve, Allegri: 'Pensato alle dimissioni? Storia risolta di una settimana fa' - Intervistato da BeinSports, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha risposto così alla domanda sul pensiero alle dimissioni emersa nei giorni scorsi in merito all'alta tensione avuta con ... Si legge su calciomercato.com