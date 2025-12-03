Juventus | Gatti ko non c’è pace

Juventus, non c’è pace: Gatti ko al menisco, operazione e stop di 1 mese La Juventus incassa l’ennesimo colpo all’infermeria: Federico Gatti ha rimediato una lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro durante Juventus-Udinese di Coppa Italia, uscendo al 55’ con uno “scrocchio” che ha gelato tutti. Spalletti in conferenza: L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Gatti ko, non c’è pace

