Juventus, l’ennesima mazzata: Gatti ko, operazione al menisco e un mese fermo Basta un attimo e la stagione della Juventus prende un’altra piega drammatica. Federico Gatti, uno dei pochi punti fermi di questa squadra, è uscito al 55’ di Juventus-Udinese con le mani sul ginocchio sinistro e la faccia di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Gatti ko, ennesima mazzata

