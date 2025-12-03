Juventus emergenza in difesa ed enigma Vlahovic | tutti gli infortunati di Spalletti

(Adnkronos) – Emergenza in casa Juventus. La squadra bianconera, che ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia battendo l'Udinese per 2-0, deve fare i conti con diversi infortuni che stanno limitando le rotazioni di Luciano Spalletti. L'ultimo a finire ko, in ordine di tempo, è stato Federico Gatti, infortunatosi proprio nel match con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Continua l'emergenza infortunati per la Juventus: dopo Vlahovic, ora anche Gatti - facebook.com Vai su Facebook

Vlahovic fuori due mesi e Juventus in emergenza attacco ift.tt/RB0JeWp Vai su X

Juventus, emergenza in difesa ed enigma Vlahovic: tutti gli infortunati di Spalletti - L'attaccante bianconero, che ha il contratto in scadenza nel 2026, ha rimediato una "lesione di alto grado" all'adduttore sinistro, un problema ... Riporta msn.com

Juventus, difesa in emergenza: quando tornano Bremer e Rugani - Senza Gatti il reparto arretrato bianconero è di nuovo in emergenza: Spalletti attende con ansia, dunque, i rientri del brasiliano e del classe 1994. Da ilbianconero.com

Emergenza Juve, Rugani costringe Spalletti ad affidarsi ai soliti tre in difesa - L'infortunio di Rugani (lesione di basso grado al muscolo del soleo della gamba destra, che ... Secondo firenzeviola.it

Juventus, rebus Koopmeiners adesso: la rivelazione del giornalista non lascia dubbi sul prossimo scenario nella mente di Spalletti. Ecco cosa potrebbe accadere - Juventus, rebus Koopmeiners ora: ecco il prossimo scenario nella mente di Spalletti per il calciatore olandese. juventusnews24.com scrive

Juventus, ancora emergenza in difesa: Tudor con gli uomini contati - La Juventus ha ripreso la preparazione da lunedì per mettere nel mirino la gara di domenica contro il Como. tuttomercatoweb.com scrive

Juventus senza Gatti contro il Bodo/Glimt: chi può giocare titolare in difesa, le opzioni di Spalletti - In occasione della sfida di Champions League che vedrà la Juventus sfidare il Bodo/Glimt in Norvegia in occasione della quinta giornata della fase campionato, Luciano Spalletti è chiamato a sciogliere ... Si legge su ilbianconero.com