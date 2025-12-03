Juventus David e Openda ritrovati? Vaciago analizza la prestazione dei due attaccanti e sottolinea l’importanza per Spalletti

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato la vittoria per 2-0 della Juventus contro l’Udinese in Coppa Italia attraverso un editoriale pubblicato oggi sul quotidiano torinese. Il giornalista ha spiegato che, di partita in partita, sta crescendo la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juventus, David e Openda ritrovati? Vaciago analizza la prestazione dei due attaccanti e sottolinea l’importanza per Spalletti

News recenti che potrebbero piacerti

LA LEGA CHIARISCE L’EPISODIO DEL FUORIGIOCO FANTASMA DI DAVID Dall’immagine analizzata in Sala VAR viene confermato l’offside del canadese: Palma è fuori dalla linea e non tiene in gioco l’ex Lille #Juventus #David #CoppaItalia #SpazioJ - facebook.com Vai su Facebook

Sul gol annullato a #David per fuorigioco, perché non è stato preso in considerazione l’altro difensore indicato dalla freccia? #JuventusUdinese #CoppaItalia Vai su X

David e Openda: la coppia complementare che piace a Spalletti - David e Openda: la coppia complementare che piace a Spalletti A fine partita Luciano Spalletti ha confermato le ottime sensazioni sul rendimento dei due attaccanti: «David e Openda ... Segnala tuttojuve.com

La Juventus trova vita oltre Vlahovic, bene David - Jonathan David migliore in campo: la Juventus scopre la vita oltre Vlahovic C’è vita oltre Dusan Vlahovic. Secondo tuttojuve.com

Chi è il centravanti titolare della Juventus dopo l'infortunio di Vlahovic: David o Openda, chi giocherà in attacco? - Vlahovic starà fermo per diverso tempo dopo l'infortunio contro il Cagliari: chi prenderà il suo posto nella Juventus tra David e Openda? Lo riporta ilbianconero.com

Juve, c'è vita anche senza Vlahovic: David e Openda si svegliano - Con il serbo ai box per un grave infortunio, il canadese è stato migliore in campo contro l'Udinese e a entrambi è stata annullata una rete ... Lo riporta msn.com

Juventus-Udinese, la notte delle risposte: David e Openda ci sono - Nella prima notte senza Vlahovic arrivano le risposte da Jonathan David e attenzione a... Si legge su ilbianconero.com

Juventus, la svolta arriva dall’Europa: tre rinforzi per Spalletti - Possibile svolta dalla Champions League per Spalletti: i tre 'rinforzi' dopo il pesante successo di Bodo contro i norvegesi. Lo riporta calciomercato.it