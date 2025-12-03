Juventus dalla Coppa Italia un dato assolutamente positivo | Spalletti deve continuare a lavorare così per rilanciare i bianconeri
Juventus, dalla Coppa Italia sono arrivate sicuramente dei dati molto positivi. E Spalletti può guardare al futuro con maggiore fiducia La notte dell’Allianz Stadium ha consegnato un responso chiaro: la Juventus vola ai quarti di finale di Coppa Italia, confermando ancora una volta il proprio ruolo di protagonista assoluta nella competizione. Il successo per 2-0 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Scopri altri approfondimenti
Sarà Atalanta-Juventus a febbraio in Coppa Italia: poker senza storia al Genoa - facebook.com Vai su Facebook
FT: Juventus 2-0 Udinese Juve are through to the Coppa Italia quarterfinals with a win over Udinese! #ForzaJuve #JuveUdinese Vai su X
Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0: tutto facile - Spalletti pensa alla coppa sì, ma pure al campionato, che nel caso di specie si chiama Napoli. Scrive ilmattino.it
Primo dispiacere per De Rossi, Genoa schiantato in Coppa Italia: l’Atalanta sfiderà la Juventus - L'Atalanta rifila un poker al Genoa e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Juventus ... Secondo fanpage.it
Napoli-Cagliari: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - I partenopei per bissare il successo contro la Roma, i sardi per rialzarsi dal periodo no: in palio i quarti di finale ... tuttosport.com scrive
Spettatori Juve Udinese: ecco quanti tifosi sono presenti allo Stadium. La cornice di pubblico per il match di Coppa Italia - Spettatori Juve Udinese, il dato ufficiale del match di Coppa Italia: oltre 34mila presenti allo Stadium nonostante il freddo, settore ospiti vuoto La risposta del pubblico bianconero non si è fatta a ... Si legge su juventusnews24.com
Coppa Italia: la Juve batte l’Udinese e approda ai quarti. Oggi altri tre match - Locatelli fa le cose per bene e trascina la Juventus ai quarti di Coppa Italia. Si legge su ecovicentino.it
Juventus ai quarti, oggi Atalanta, Napoli e Inter: tutto sulle gare di Coppa Italia - La vittoria della Juventus contro l'Udinese ha aperto gli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa. Scrive tuttomercatoweb.com