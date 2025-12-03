Juventus dalla Coppa Italia un dato assolutamente positivo | Spalletti deve continuare a lavorare così per rilanciare i bianconeri

3 dic 2025

Juventus, dalla Coppa Italia sono arrivate sicuramente dei dati molto positivi. E Spalletti può guardare al futuro con maggiore fiducia La notte dell’Allianz Stadium ha consegnato un responso chiaro: la Juventus vola ai quarti di finale di Coppa Italia, confermando ancora una volta il proprio ruolo di protagonista assoluta nella competizione. Il successo per 2-0 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, dalla Coppa Italia un dato assolutamente positivo: Spalletti deve continuare a lavorare così per rilanciare i bianconeri

