Juventus, contro l’Udinese è clean sheet per i bianconeri: rispolverata una statistica dopo il 2-0 in Coppa Italia. C’entra l’imbattibilità della squadra!. La vittoria per 2-0 contro l’Udinese non ha regalato alla Juventus solo il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, ma ha certificato una tendenza che sta diventando il marchio di fabbrica della nuova gestione tecnica. L’Allianz Stadium è tornato a essere un fortino e la retroguardia, vero tallone d’Achille nella prima parte di stagione, ha finalmente trovato la sua stabilità perduta. Il “muro” ritrovato: 2 clean sheet nelle ultime 5 gare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus, contro l’Udinese è tornato il clean sheet: rispolverato questo dato dopo il 2-0 in Coppa Italia. C’entra l’imbattibilità dei bianconeri!

