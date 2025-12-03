Juventus | Bernabé chiude ai bianconeri

Bernabé gela la Juventus: “Voglio restare e fare bene al Parma” Adrien Bernabé chiude alla Juve: “Non leggo i rumors, voglio migliorare e fare bene al Parma”. Lo spagnolo, 24 anni, 2 gol e 4 assist in Serie A, resta concentrato sui crociati nonostante l’interesse bianconero per gennaio. Adrien Bernabé, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Bernabé chiude ai bianconeri

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Juventus su Cresswell, osservatori al Bentegodi per Giovane e Bernabé #calciomercato #Juventus Strategia Juventus per il mercato invernale Il nuovo amministratore delegato Damien Comolli ha indicato che a gennaio non si faranno prestiti: l’obiettivo è acq - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus su #Cresswell, osservatori a #VeronaParma per #Bernabé e #Giovane [Tuttosport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… Vai su X

Coppa Italia, Juventus-Udinese 2-0. Bianconeri ai quarti: gol e highlights - La Juventus si riprende la scena e lo fa con l’autorità delle grandi sere. Come scrive today.it

Juventus-Udinese 2-0, risultato finale della partita di Coppa Italia: autorete di Palma poi Locatelli su rigore, gli highlights - Autorete di Palma poi Locatelli su rigore valgono il passaggio del turno ... Riporta fanpage.it

Juventus–Udinese: gol, spettacolo e polemiche VAR, bianconeri ai quarti - Juventus–Udinese: gol, spettacolo e polemiche VAR La Juventus cerca continuità di risultati e prova a superare l’ostacolo Udinese in una sfida importante ... Da tuttojuve.com

Juventus, Balzarini: ‘I bianconeri sono il bersaglio di tutti perché creano frustrazione’ - La Juventus ha vissuto una settimana intensa e carica di tensioni dopo le polemiche arbitrali seguite alla partita contro il Verona. Come scrive it.blastingnews.com

Juventus-Udinese 3-1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare - Gara sbloccata al 5' da un rigore di Vlahovic, poi il pari ... sport.sky.it scrive