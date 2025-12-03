Juventus ai quarti della Coppa Italia | Udinese battuta in casa attesa per l’avversaria

La Juventus ha sconfitto l’Udinese per 2-0 e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia. I bianconeri si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Stadium di Torino, rispettando il pronostico della vigilia in questo confronto tra squadre di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti se la dovranno vedere al prossimo turno contro la vincente di Atalanta-Genoa. A sbloccare la contesa è stata una stoccata al 23? di David, che undici minuti più tardi si è visto annullare una rete per fuorigioco. Gli ospiti hanno provato a rimanere in partita, poi il rigore trasformato da Locatelli al 68? ha messo in discesa il cammino dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Juventus ai quarti della Coppa Italia: Udinese battuta in casa, attesa per l’avversaria

