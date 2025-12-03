Juve Udinese segnali di vita da David e Openda | dopo l’infortunio di Vlahovic tocca a loro due prendersi la scena – VIDEO di Andrea Bargione

Juve Udinese, l’infortunio di Vlahovic impone uno scatto immediato di David e Openda: Bargione analizza il buon lavoro dei due attaccanti in coppa. L’infortunio grave occorso a Dusan Vlahovic (lesione all’adduttore sinistro, stop di almeno tre mesi) ha cambiato radicalmente gli equilibri in casa Juventus. Con il “frontman” dell’attacco fuori fino alla primavera, la Vecchia Signora è costretta a riorganizzare immediatamente il reparto avanzato. Secondo l’analisi di Andrea Bargione, intervenuto nel corso di Upload fuori dall’ Allianz Stadium, la squadra ha bisogno di “qualcosa in più” e l’onere di colmare il vuoto lasciato dal serbo ricade ora interamente sulle spalle di Jonathan David e Loïs Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese, segnali di vita da David e Openda: dopo l’infortunio di Vlahovic tocca a loro due prendersi la scena – VIDEO di Andrea Bargione

Altri contenuti sullo stesso argomento

#Spalletti non ha dubbi sulla prestazione della squadra ?Le parole post #Udinese Il commento sul ritorno a #Napoli LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24 #Juventusnews24 - facebook.com Vai su Facebook

Juve, il gusto delle cose normali ? ? Il commento del Direttore @guido_vaciago su Juventus-Udinese #Juventus #Udinese #CoppaItalia #Tuttosport Vai su X

Juventus-Udinese dice che c'è vita dopo Vlahovic: David convince e sarà titolare a Napoli, segnali da Openda - Il canadese ha convinto in Coppa Italia e si prepara a raccogliere l'eredità del titolare infortunato. Scrive msn.com

Juventus-Udinese, le pagelle: David dà segnali di ripresa, McKennie usato sicuro - L'Udinese attacca davvero poco e dalle sue parti non ci sono mai problemi. Secondo msn.com

Juventus, David e Openda ritrovati? Vaciago analizza la prestazione dei due attaccanti e sottolinea l’importanza per Spalletti - Vaciago analizza la prestazione dei due attaccanti e sottolinea l’importanza per Spalletti Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato la vittoria per 2- Si legge su calcionews24.com

Juventus, Spalletti: mea culpa e messaggio al club tra i muri di Zhegrova, i topolini e l'attesa del ritorno a Napoli - Dopo il successo sull'Udinese in coppa Italia il tecnico bianconero Spalletti fa capire che serve ancora qualcosa sul mercato, poi spiega le differenze tra Openda e David ... Come scrive sport.virgilio.it

Le pagelle di Juventus-Udinese 2-0: McKennie ingrediente segreto, treno Cabal. L'inesperto Palma naufraga, Zaniolo non punge - I voti ai protagonisti della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia: dominio in lungo e in largo per la Vecchia Signora contro i friulani. Secondo eurosport.it

Juventus-Udinese pagelle di Fantozzi: MVP David segna un gol da favola ma in fuorigioco, Miretti accende la luce - Udinese le pagelle di Fantozzi, mvp Jonathan David che segna un gol da favola ma in fuorigioco. Scrive juvelive.it