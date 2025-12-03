Juve Udinese Pistocchi soddisfatto dopo il passaggio di turno in Coppa Italia | Finalmente una vittoria senz’ombre Parole nettissime

Juve Udinese, Pistocchi non ha dubbi: vittoria senza ombre. La miglior Juve vista sinora è cresciuta su gioco e condizione atletica, rinfrancando l’ambiente. Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo, ha analizzato la vittoria per 2-0 della Juventus contro l’ Udinese in Coppa Italia sul suo profilo X. Il giudizio è perentorio: la squadra ha offerto la miglior Juve vista sinora. Nonostante gli episodi (autorete di Palma e rigore di Locatelli ), il successo è stato senza ombre. Pistocchi ha lodato la crescita della squadra su due piani fondamentali. Il primo è quello del gioco: la Juventus è apparsa in crescita sul piano del gioco, ottenendo la vittoria comandando il gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

