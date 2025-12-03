Juve Udinese la moviola dei giornali | Giusto annullare la rete di David è la prospettiva ad ingannare Palma su Cabal è rigore netto

Juve Udinese, il Corriere analizza il match: giusto annullare il gol a David, ma l’impressione ottica inganna, nessun dubbio sul rigore per Cabal. La vittoria in Coppa Italia ottenuta dalla Juventus contro l’ Udinese non è stata priva di episodi arbitrali che hanno richiesto l’intervento del VAR e del fischietto designato, Francesco Fourneau. Il match, che ha visto i bianconeri vincere per 2-0 grazie all’autogol di Palma e al rigore di Manuel Locatelli, è stato analizzato nel dettaglio dal Corriere dello Sport, che ha fatto chiarezza sulle due azioni più controverse che hanno coinvolto Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese, la moviola dei giornali: «Giusto annullare la rete di David, è la prospettiva ad ingannare. Palma su Cabal è rigore netto»

