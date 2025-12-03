Juve Udinese Cabal si gode il momento e festeggia sui social | il commento dopo la vittoria in Coppa Italia – FOTO

Juve Udinese, Cabal celebra la qualificazione. Il suo sorriso è un segnale di piena forma: è la pedina chiave per Spalletti dopo l’infortunio di Gatti. Il difensore Juan Cabal ha celebrato la vittoria per 2-0 della Juventus contro l’ Udinese in Coppa Italia con un post minimalista ma eloquente sui social media. Sul suo profilo Instagram, il colombiano ha condiviso: “??”. Il sorriso e la foto sono un segnale di gioia non solo per il passaggio del turno, ma anche per la sua condizione fisica ritrovata. Il successo in Coppa Italia è un passo importante. Per Cabal, la partita è un punto di svolta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Udinese, Cabal si gode il momento e festeggia sui social: il commento dopo la vittoria in Coppa Italia – FOTO

Contenuti che potrebbero interessarti

Juve Udinese 2-0 Record prolungato dalla stagione 2008/09 - facebook.com Vai su Facebook

Moviola #Juve- #Udinese: non c'è errore sul fuorigioco di #David, c'è una spiegazione per la scelta Vai su X

Le pagelle di Juventus-Udinese 2-0: McKennie ingrediente segreto, treno Cabal. L'inesperto Palma naufraga, Zaniolo non punge - I voti ai protagonisti della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia: dominio in lungo e in largo per la Vecchia Signora contro i friulani. Lo riporta eurosport.it

Juventus-Udinese, le pagelle di "Eurosport": Cabal e McKennie sugli scudi - Weston McKennie e Juan Cabal sono i migliori, per i colleghi di "Eurosport", nel successo della Juventus sull'Udinese negli ottavi di finale di Coppa Italia (2- Da tuttojuve.com

Juve Udinese, la moviola dei giornali: «Giusto annullare la rete di David, è la prospettiva ad ingannare. Palma su Cabal è rigore netto» - Juve Udinese, il Corriere analizza il match: giusto annullare il gol a David, ma l’impressione ottica inganna, nessun dubbio sul rigore per Cabal La vittoria in Coppa Italia ottenuta dalla Juventus co ... Scrive juventusnews24.com

Juventus-Udinese, la moviola dei giornali: 'rigore su Cabal fiscale', il discusso goal annullato a David - La Juventus ottiene una netta vittoria contro l'Udinese ma non mancano gli episodi arbitrali che fanno discutere: in particolare quanto successo sul goal annullato a Jonathan David. Da ilbianconero.com

Coppa Italia: la Juve batte l’Udinese e approda ai quarti. Oggi altri tre match - Locatelli fa le cose per bene e trascina la Juventus ai quarti di Coppa Italia. Da ecovicentino.it

Pagina 2 | Juve-Udinese, top e flop: segnali di RoboKoop, il geometra Miretti e campa Cabal... - I bianconeri vincono contro la squadra di Runjaic e volano ai quarti di Coppa Italia. Riporta tuttosport.com