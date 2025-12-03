Juve Udinese 2-0: l’analisi VIDEO di Paolo Rossi dopo il successo dei bianconeri negli ottavi di Coppa Italia. Ecco il suo commento. Missione compiuta, tra luci abbaglianti e un’ombra pesantissima. La Juve supera l’ostacolo degli ottavi di finale di Coppa Italia battendo l’Udinese per 2-0 all’Allianz Stadium e regalandosi il passaggio del turno (dove affronterà l’Atalanta). La squadra di Luciano Spalletti conferma la sua solidità difensiva e trova le risposte che cercava dalle “seconde linee”, ma la serata è macchiata dal grave infortunio occorso a Federico Gatti. GUARDA IL VIDEO COMPLETO DE “LA JUVE A FREDDO” SUL NOSTRO CANALE YOUTUBE La partita: David propizia, Locatelli la chiude. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Udinese 2-0: finalmente siamo una squadra normale – La Juve a freddo | VIDEO di Paolo Rossi