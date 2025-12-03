Juve la miccia di Spalletti | tre vittorie in fila ‘Ora la squadra è meno preoccupata’

Sport.quotidiano.net | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 3 dicembre 2025 – Tre vittorie in fila. Una scintilla, una miccia. Un piccolo fuochino che potrebbe ardere ulteriormente. Passaggio del turno in Coppa Italia per la Juve che ha sconfitto abbastanza agilmente l’Udinese negli ottavi di finale, infilando la terza vittoria consecutiva dopo quelle di Bodo e contro il Cagliari. Non tre big match, avversari di valore sì ma non scontri diretti, e le prossime sfide in programma racconteranno molto del futuro bianconero, perché il livello si alzerà. Intanto, Luciano Spalletti si tiene stretta la crescita e la sensazione di una squadrameno preoccupata’ in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

juve la miccia di spalletti tre vittorie in fila 8216ora la squadra 232 meno preoccupata8217

© Sport.quotidiano.net - Juve, la miccia di Spalletti: tre vittorie in fila. ‘Ora la squadra è meno preoccupata’

News recenti che potrebbero piacerti

juve miccia spalletti treJuve, la miccia di Spalletti: tre vittorie in fila. ‘Ora la squadra è meno preoccupata’ - La Juve passa agilmente il turno in Coppa Italia e infila la terza vittoria consecutiva, Spalletti soddisfatto della prestazione e del gioco. Secondo sport.quotidiano.net

juve miccia spalletti treJuve, Spalletti's spark: three wins in a row. "Now the team is less worried." - Juve comfortably advanced to the Coppa Italia round and secured their third consecutive victory. Lo riporta sport.quotidiano.net

juve miccia spalletti treJuventus, Spalletti: mea culpa e messaggio al club tra i muri di Zhegrova, i topolini e l'attesa del ritorno a Napoli - Dopo il successo sull'Udinese in coppa Italia il tecnico bianconero Spalletti fa capire che serve ancora qualcosa sul mercato, poi spiega le differenze tra Openda e David ... Si legge su sport.virgilio.it

juve miccia spalletti trePagina 3 | Spalletti prima di Juve-Udinese: "Vlahovic? Due o tre mesi ci vogliono". Poi l'omaggio a Pietrangeli... - Da esterno ha più spazi per puntare l'uomo, però, poi, quando non ha palla, il terzino lo costringerebbe a stare indietro. Segnala corrieredellosport.it

juve miccia spalletti treJuventus, la svolta arriva dall’Europa: tre rinforzi per Spalletti - Possibile svolta dalla Champions League per Spalletti: i tre 'rinforzi' dopo il pesante successo di Bodo contro i norvegesi. Segnala calciomercato.it

juve miccia spalletti treSpalletti ancora verso la difesa a tre: le parole e l'idea sul sistema di gioco - L'allenatore bianconero va verso la conferma del sistema visto in queste prime gare: dalle parole all'idea sul modulo, può cambiare la sua Juventus? Segnala ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Juve Miccia Spalletti Tre