Juve la miccia di Spalletti | tre vittorie in fila ‘Ora la squadra è meno preoccupata’

Torino, 3 dicembre 2025 – Tre vittorie in fila. Una scintilla, una miccia. Un piccolo fuochino che potrebbe ardere ulteriormente. Passaggio del turno in Coppa Italia per la Juve che ha sconfitto abbastanza agilmente l’Udinese negli ottavi di finale, infilando la terza vittoria consecutiva dopo quelle di Bodo e contro il Cagliari. Non tre big match, avversari di valore sì ma non scontri diretti, e le prossime sfide in programma racconteranno molto del futuro bianconero, perché il livello si alzerà. Intanto, Luciano Spalletti si tiene stretta la crescita e la sensazione di una squadra ‘meno preoccupata’ in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, la miccia di Spalletti: tre vittorie in fila. ‘Ora la squadra è meno preoccupata’

