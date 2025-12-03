Juve è caos VAR | il ‘non gol’ di David fa ancora discutere

A poche ore dal fischio finale di Juventus-Udinese non si placa la polemica sul gol annullato a Jonathan David: ecco cosa succede Prima l’autorete di Palma, poi il rigore trasformato da capitan Locatelli subentrato all’infortunato Gatti. La Juventus si prende la scena e batte 2-0 l’Udinese negli ottavi di Coppa Italia. Ma non senza mille polemiche. (Ansafoto) – Calciomercato.it Ancora una volta, al centro di tutto, l’operato del VAR che in una particolare occasione ha scatenato una vera e propria bufera che va avanti da ore. Al centro di tutto la rete annullata a Jonathan David al minuto 33?. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

