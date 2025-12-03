Juve è caos VAR | il ‘non gol’ di David fa ancora discutere

A poche ore dal fischio finale di Juventus-Udinese non si placa la polemica sul gol annullato a Jonathan David: ecco cosa succede Prima l’autorete di Palma, poi il rigore trasformato da capitan Locatelli subentrato all’infortunato Gatti. La Juventus si prende la scena e batte 2-0 l’Udinese negli ottavi di Coppa Italia. Ma non senza mille polemiche. (Ansafoto) – Calciomercato.it Ancora una volta, al centro di tutto, l’operato del VAR che in una particolare occasione ha scatenato una vera e propria bufera che va avanti da ore. Al centro di tutto la rete annullata a Jonathan David al minuto 33?. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, è caos VAR: il ‘non gol’ di David fa ancora discutere

News recenti che potrebbero piacerti

Altra neve a Bodo: caos prima della partenza della Juve, la situazione in Norvegia - facebook.com Vai su Facebook

Ricordate #Candreva e la #Salernitana? VAR, altro caso #Juve: #David, capolavoro annullato ma... Vai su X

Juve, è caos VAR: il ‘non gol’ di David fa ancora discutere - Udinese non si placa la polemica sul gol annullato a Jonathan David: ecco cosa succede. calciomercato.it scrive

Sarri lancia la proposta dopo il caos di Milan Lazio: «Facciamo così d’ora in avanti col VAR». Le parole dell’ex allenatore della Juve - Sarri torna a parlare prima della Coppa Italia: il tecnico chiede di azzerare le polemiche arbitrali e lancia una proposta sul posizionamento del VAR Il lungo silenzio stampa che aveva fatto seguito a ... Da juventusnews24.com

Serie A, il VAR non funziona: caos in Inter-Fiorentina e Juve-Udinese - In attesa dei due posticipi di oggi, le partite di martedì e mercoledì della nona giornata del campionato di Serie A hanno registrato tanti episodi da moviola. Segnala calciomercato.it

Juve, rigore clamoroso negato in Champions: il VAR non interviene su questo braccio - Un episodio controverso e potenzialmente decisivo ha acceso le polemiche durante il primo tempo tra Juventus e Borussia Dortmund. Lo riporta tuttosport.com

Caos Juve, già fatto fuori Openda: cos’è successo - Dopo un buon inizio e con grandi aspettative la Juve vive il primo momento difficile ... Si legge su diregiovani.it

Juve danneggiata dagli arbitri, Napoli favorito: a Open Var fanno vedere cosa è successo - Il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, fa i conti in tv con gli errori macroscopici commessi dai direttori di gara (e dagli ufficiali in cabina di regia) durante l'ultima giornata di ... Scrive fanpage.it