Juve doppio intervento chirurgico | Gatti e Vlahovic sotto i ferri! Ecco quando succederà

Juve, giornata di fuoco domani per i bianconeri: Gatti e Vlahovic operati lo stesso giorno, ecco le ultimissime Per la Juventus il 4 dicembre non sarà una data di campo, ma di sala operatoria. In poche ore, due pilastri della rosa finiranno sotto i ferri: Federico Gatti e Dusan Vlahovic. La mattina a Lione toccherà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve, doppio intervento chirurgico: Gatti e Vlahovic sotto i ferri! Ecco quando succederà

