Juve dominatrice assoluta negli ottavi di Coppa Italia! Doppio record polverizzato nessuno come i bianconeri! La statistica da rullo compressore

Juve padrona assoluta degli ottavi di Coppa Italia! Due record polverizzati, nessuno come i bianconeri! Statistica da rullo compressore. La notte dell'Allianz Stadium ha emesso il suo verdetto: la Juventus è ai quarti di finale di Coppa Italia. La vittoria per 2-0 contro l' Udinese, firmata dall'autorete di Palma e dal rigore di Manuel Locatelli, non ha rappresentato solo il passaggio del turno, ma ha consolidato un dominio storico che vede i bianconeri padroni indiscussi di questa specifica fase della competizione. I numeri aggiornati dopo la sfida contro i friulani raccontano di una tradizione vincente che attraversa i decenni e che offre a Luciano Spalletti basi solide su cui costruire il futuro.

