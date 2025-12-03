Juve altro guaio | Gatti si opera al menisco

(Adnkronos) – La Juve di Luciano Spalletti continua a perdere pezzi. Dopo il grave infortunio a Dusan Vlahovic, out fino a marzo, ecco lo stop per Federico Gatti. Il difensore centrale si è procurato una lesione al menisco ieri, nel match di Coppa Italia vinto 2-0 contro l'Udinese, e si sottoporrà ad un'operazione. Il 2025 .

