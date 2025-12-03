Judo l’allenamento con i campioni del cuore | a Roma un’occasione unica per bambini e ragazzi

Romatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando da bambini si incomincia a praticare uno sport, solitamente si coltivano due sogni: il primo, molto ambizioso, è quello di diventare il miglior atleta del mondo nella propria disciplina. L’altro, decisamente più a portata di mano, è quello di incontrare i grandi campioni per vederli in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Due anni dopo l'intervento al cuore è campionessa di gymboxe - Due anni fa, per un'aritmia cardiaca aveva dovuto interrompere la sua carriera come pallavolista. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Judo L8217allenamento Campioni Cuore