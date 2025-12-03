josh mcdermitt entra nella stagione 4 di fire country dopo la cancellazione di suits la

Nuove opportunità televisive per Josh McDermitt dopo l’annullamento di Suits LA. La recente cancellazione della serie Suits LA ha aperto le porte a nuove collaborazioni per l’attore Josh McDermitt. Con un ruolo di rilievo nella produzione nel ruolo dell’avvocato penalista Stuart Lane, McDermitt ha ora consolidato la sua presenza in un nuovo progetto di grande rilievo. La sua prossima apparizione sarà nella stagione 4 di Fire Country, dove interpreterà un ruolo ricorrente di maggiore importanza. Dettagli sulla nuova partecipazione di McDermitt a Fire Country. La nuova interpretazione dell’attore. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

