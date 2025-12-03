Josep Martinez pronto alla titolarità in Inter Venezia | il portiere torna a ‘sorridere’ dopo settimane complicate

di Giuseppe Colicchia . Il punto. La sfida di Coppa Italia che vedrà l’Inter affrontare il Venezia questa sera al Meazza avrà un significato particolare per il portiere Josep Martinez. L’estremo difensore spagnolo è pronto a tornare in campo dopo la tragica vicenda extra-campo che lo ha visto coinvolto lo scorso 28 ottobre e che ha segnato le sue ultime settimane. Il portiere ha dato il suo assenso all’allenatore Cristian Chivu per difendere i pali dei nerazzurri. Come riporta il Corriere dello Sport, la sua presenza in campo, salvo sorprese dell’ultima ora, segnerà un importante passo verso la normalità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Josep Martinez pronto alla titolarità in Inter Venezia: il portiere torna a ‘sorridere’ dopo settimane complicate

