Jogging per ridurre il rischio di infortuni combatti l’insonnia

Bella abitudine, la corsa. Si calzano le scarpette, si indossano gli indumenti giusti e via. si parte. Nel parco come nelle vie cittadine, correre fa bene, aiuta a consumare calorie, a sentirsi in forma e a liberare endorfine, con conseguente sensazione di benessere. Ma dietro l’angolo può esserci un piccolo incidente, dalla classica storta con la distorsione della caviglia fino a problemi muscolari o dei legamenti del ginocchio. Ridurre i rischi sarebbe però possibile. Come? Semplicemente combattendo l’insonnia. A dirlo è una ricerca che mostra come runner con un sonno insufficiente per qualità o quantità piuttosto che con risvegli notturni ripetuti presentino una probabilità quasi doppia di infortunarsi, rispetto a chi dorme saporitamente. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jogging, per ridurre il rischio di infortuni combatti l’insonnia

