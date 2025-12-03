Joe Barbieri con l’ultimo Big Bang | Non cerco porti sicuri ma le sfide La vita è viaggio come la musica

Suoni e visioni di un sognatore malato di cielo e di stelle. In concerto domani allo Spazio Teatro 89 di via Fratelli Zoia, Joe Barbieri conclude in cammino dell’ultimo album “Big Bang” con due eventi speciali a Milano e a Roma. "Eseguirò quasi tutto il disco, perché, anche se non l’ho inteso come un concept, poggia su brani in stretta connessione stilistica e concettuale fra loro" ammette il cantautore napoletano, 52 anni fra una decina di giorni. "Lo spettacolo si sviluppa, infatti, attorno all’idea del viaggio e in particolar modo alla scelta di abbandonare i porti sicuri per cercare altre sfide e nuovi stimoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

