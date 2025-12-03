Jiri Marzi il 18enne assiderato e con il cuore fermo salvato a Bergamo | L’abbiamo riportato alla vita

Jiri Marzi di Griante, meno di 600 abitanti sul lago di Como, è stato trovato in ipotermia per un’ora e mezza a quasi 2 mila metri di altitudine tra Sasso Bellora e Monte Bregagno. Il suo cuore era fermo. Eppure «Jiri è stato riportato alla vita, so che sembra sensazionalismo, ma è così: il cuore era fermo, i polmoni anche, il sangue non girava più», dice a Repubblica oggi Ferdinando Luca Lorini, che dirige l’Emergenza-Urgenza del Papa Giovanni di Bergamo, dove è stato curato. Il ragazzo assiderato. Quando si è svegliato Jiri Marzi ha chiesto a sua madre «se avevo vinto una medaglia, ci tenevo molto». 🔗 Leggi su Open.online

