Jiri l’atleta 18enne morto e resuscitato in 90 minuti Prima disperso poi congelato alla maratona | Il mio salvataggio da fantascienza

Bergamo, 3 dicembre 2025 – "Volevo fare l'ufficiale militare, ma sono successe un paio di cose. Posso fare sia il medico che il musicista?", domanda Jiri Marzi dai suoi diciott'anni a Ferdinando Luca Lorini, direttore del dipartimento di Emergenza-urgenza del Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove l'hanno "resuscitato", scandisce il primario, in un'impresa collettiva - Soccorso alpino della stazione Lario occidentale-Ceresio, Vigili del fuoco di Como, team di elisoccorso di Como e Sondrio, team Ecmo dell'ospedale di Bergamo, coordinati dall'Areu – che non esita a definire "il punto in cui la medicina si è avvicinata di più al sogno raccontato da Mary Shelley poco più di due secoli fa", cioè "Frankenstein".

Il 27 settembre Jiri Marzi, atleta e pianista, studente all'ultimo anno del liceo musicale, diciott'anni, di Griante in provincia di Como, è morto per un'ora e mezza. Non c'è un modo diverso per dirlo, spiega Fernando Luca Lorini, direttore del dipartimento di Emer

