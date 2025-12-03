Jesi Natale con burattini escape room e teatro a Casa | teatro Ragazzi per tutti i gusti
Jesi (Ancona), 2 dicembre 2025 - Burattini, pupazzi, spettacoli magici, teatri in scatola da portare a casa, ma anche enigmi da risolvere. È il Natale a teatro e in famiglia con gli spettacoli e i giochi della 42esima stagione di teatro Ragazzi curata dal centro di produzione teatrale Tgtp, Teatro Giovani Teatro Pirata, in 13 Comuni della provincia di Ancona e Macerata. Si parte lunedì prossimo al Teatro Goldoni di Corinaldo, in scena “Un babbo a Natale” della compagnia Tgtp con gli attori Enrico Desimoni e Lucia Palozzi, regia di Simone Guerro, in una commedia divertente e romantica. Una narrazione realizzata attraverso il teatro d’attore e di figura, in cui la scenografia diventa storia e in cui potranno riconoscerci sia gli adulti che i bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
