Jazz Gems - Vomero Musica Festival 2025 II ed
VOMERO MUSIC FESTIVAL 2025 II edizionelive performing & art sulla collina liberty di Napoli GIOVEDI’ 4 DICEMBRE 2025 ore 20,00Chiostro San Francesco.“JAZZ GEMS”NEW JAZZ QUARTETGiulio Martino - sassofonoGiacinto Piracci - chitarra Aldo Vigorito - contrabbasso Ferdinando Faraò - drum kit Il Vomero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
