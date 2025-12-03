Jasper Philipsen guarda alle Monumento | L’idea di vincere la Roubaix mi dà grande motivazione

È tempo di iniziare a guardare alla nuova stagione, si delineano gradualmente le strategie e si fissano gli obiettivi per un 2026 in cui continuare a provare a recitare un ruolo da protagonisti. Jasper Philipsen non vuole smettere di coltivare un sogno: la Parigi-Roubaix. Il belga, una delle punte di diamante dell’attuale Alpecin-Deceuninck, ha già raccolto due secondi posti nella corsa delle pietre del Nord della Francia, sempre alle spalle dell’illustre compagno di squadra Mathieu van der Poel. Il sogno di vincere la Monumento francese si scontra con la concorrenza spietata di fenomeni come il compagno di squadra olandese e quel Tadej Poga?ar, deciso a portare a casa il trofeo della “maxi-pietra” almeno una volta nella sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

