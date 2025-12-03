Jasper Philipsen guarda alle Monumento | L’idea di vincere la Roubaix mi dà grande motivazione
È tempo di iniziare a guardare alla nuova stagione, si delineano gradualmente le strategie e si fissano gli obiettivi per un 2026 in cui continuare a provare a recitare un ruolo da protagonisti. Jasper Philipsen non vuole smettere di coltivare un sogno: la Parigi-Roubaix. Il belga, una delle punte di diamante dell’attuale Alpecin-Deceuninck, ha già raccolto due secondi posti nella corsa delle pietre del Nord della Francia, sempre alle spalle dell’illustre compagno di squadra Mathieu van der Poel. Il sogno di vincere la Monumento francese si scontra con la concorrenza spietata di fenomeni come il compagno di squadra olandese e quel Tadej Poga?ar, deciso a portare a casa il trofeo della “maxi-pietra” almeno una volta nella sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Alpecin-Deceuninck, Jasper Philipsen guarda alle Monumento: “L’idea di vincere la Roubaix mi dà grande motivazione – La Sanremo? Se attaccano sulla Cipressa, ciao…” Vai su X
Jasper Philipsen guarda alle Monumento: “L’idea di vincere la Roubaix mi dà grande motivazione” - È tempo di iniziare a guardare alla nuova stagione, si delineano gradualmente le strategie e si fissano gli obiettivi per un 2026 in cui continuare a ... Si legge su oasport.it
La Milano-Sanremo è ancora di un belga: vince Jasper Philipsen. Sfortunato Ganna, rimandato Pogacar. La gara corsa a una media record - Sanremo, la prima delle cinque “Classiche Monumento” del ciclismo, quest’anno è partita da Pavia. Segnala ilfattoquotidiano.it
Jasper Philipsen ha vinto la 115esima edizione della Milano-Sanremo - Il ciclista belga Jasper Philipsen ha vinto la centoquindicesima edizione della Milano- Riporta ilpost.it
Milano-Sanremo: vince Jasper Philipsen in volata - Sanremo, la Classicissima di Primavera di 288 chilometri con partenza da Pavia e arrivo nella città dei fiori. Si legge su rainews.it
Jasper Philipsen vince la Milano-Sanremo in una volata ristretta - Deceuninck si è imposto in volata al termine dei 288 km con partenza da Pavia e arrivo nella ... Come scrive rainews.it
Vuelta, il belga Jasper Philipsen vince in volata la prima tappa italiana della Vuelta a Novara, prima maglia Roja - Il velocista belga Jasper Philipsen, 27 anni, alfiere della Alphecin, ha vinto la prima tappa della Vuelta fulminando sul traguardo di Novara fior di uomini jet. Da blitzquotidiano.it