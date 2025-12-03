Jason Derulo protagonista della finale di X Factor 2025

In vista della finale di X Factor 2025, l’attenzione si concentra non solo sulla determinazione del vincitore, ma anche sulla presenza di affascinanti ospiti internazionali pronti a rendere l’evento memorabile. Tra i protagonisti confermati figura un nome di grande calibro nel panorama musicale globale, pronto a catturare l’interesse di pubblico e critica con le sue performance. Jason Derulo atteso come secondo grande ospite della finale di X Factor 2025. La finale di X Factor 2025 si avvicina, portando con sé un susseguirsi di emozioni e grandi sorprese. Dopo la partecipazione di Laura Pausini, che ha regalato una performance indimenticabile, si aggiunge ora un nome di spicco internazionale: Jason Derulo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Jason Derulo protagonista della finale di X Factor 2025

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Napoli, tieniti forte: alla Finale di #XF2025 arriva Jason Derulo, l’hitmaker da miliardi di stream, wiggle wiggle! - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, tieniti forte: alla Finale di #XF2025 arriva Jason Derulo, l’hitmaker da miliardi di stream, wiggle wiggle! Vai su X

X Factor 2025 , la finale con Jason Derulo e Laura Pausini a Napoli: «Il futuro dei ragazzi? Per costruire le carriere ci vuole tempo» - Ecco le anticipazioni sulla finale in onda su Sky e Tv8 giovedì 4 dicembre e le dichiarazioni dei giudici e dei concorrenti alla vigilia ... Secondo vanityfair.it

X Factor, pace fatta tra Gabbani e Achille Lauro - Sarà Jason Derulo, oltre alla già annunciata Laura Pausini, il secondo superospite della finale di X Factor in programma domani sera a piazza del Plebiscito a Napoli. Riporta ansa.it

X Factor, tutto pronto a Napoli: dalle "liti" dietro al bancone al racconto dei protagonisti, ospiti Laura Pausini e Jason Derulo - La macchina di X Factor 2025 è caldissima: giovedì 4 dicembre Piazza del Plebiscito torna a ospitare la finalissima, con la diretta su Sky e Tv8 dalle 21. Si legge su msn.com

Jason Derulo secondo super ospite della finale di X Factor 2025 - Super ospite della finale di X Factor 2025 oltre a Laura Pausini è Jason Derulo. Si legge su novella2000.it

X-Factor a Napoli, il grande show in piazza: Jason Derulo e Laura Pausini tra gli ospiti - Dopo il successo dello scorso anno, domani giovedì 4 dicembre 2025, in piazza del Plebiscito a Napoli, tornano i protagonisti di X- Come scrive msn.com

“X Factor 2025”, la finale con Rob, Delia, EroCaddeo e PierC. Ospiti Laura Pausini e Jason Derulo - Giovedì 4 dicembre va in scena la finale di X Factor 2025: le dichiarazioni di Giorgia, dei giudici e dei quattro finalisti ... Riporta sorrisi.com