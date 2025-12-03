Jared Harris rivela come ha scoperto la morte di lane pryce in mad men
determinanti e rivelazioni sul personaggio di lane pryce in mad men. Nel corso di Mad Men, personaggi e trama si intrecciano creando scenari ricchi di colpi di scena e momenti drammatici. Tra questi, la storia dell’oscuro e tragico destino di Lane Pryce spicca come uno degli episodi più intensi e commoventi della serie. La figura di Pryce, interpretata dall’attore Jared Harris, si distingue per il suo ruolo di partner britannico di Sterling Cooper Draper Pryce e per le sue vicissitudini personali e professionali. la morte di lane pryce: il racconto di Jared Harris. In un’intervista, Jared Harris ha condiviso dettagli su come il creatore Matthew Weiner abbia comunicato la decisione di uccidere il personaggio di Lane Pryce. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
