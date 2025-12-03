Jannik Sinner a Dubai | la cena al Billionaire e la foto con Briatore e Alonso

Jannik Sinner si sta già allenando a Dubai in vista della stagione 2026, ma in questo mese di dicembre c'è ancora tempo anche per qualche momento di relax. Il campione azzurro, 24 anni, che ha concluso la stagione 2025 al numero 2 del ranking Atp con il trionfo alle Atp Finals, ha trascorso una. 🔗 Leggi su Today.it

Fabio Fognini a Belve si racconta senza filtri, rispondendo anche alle domande sull’accostamento con Jannik Sinner. Parole schiette: https://fanpa.ge/TofyY - facebook.com Vai su Facebook

? #Sinner, messaggio di cordoglio speciale alla famiglia Pietrangeli: Jannik non usa mai i social Vai su X

