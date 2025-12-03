James Cameron rivela | Avatar è nato grazie a Gollum del Signore degli Anelli

Quando nel 2009 Avatar arrivò nelle sale, il pubblico ebbe l’impressione di assistere a qualcosa di mai visto prima. Creature credibili, ambienti colossali, un mondo alieno vivo e pulsante, una vera e propria rivoluzione visiva che avrebbe cambiato per sempre il cinema. Ciò che per molti spettatori è stato un salto improvviso nel futuro, per James Cameron è invece il risultato di una lunga attesa, e sorprendentemente, di una scintilla arrivata dalla Terra di Mezzo. LA NASCITA DEL MITO. Negli ultimi anni il regista lo ha confermato più volte, Avatar è diventato possibile grazie a Gollum, il personaggio creato digitalmente da Peter Jackson per Il Signore degli Anelli. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - James Cameron rivela: Avatar è nato grazie a Gollum del Signore degli Anelli

