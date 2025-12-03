James Cameron oltre Pandora | Il mondo di Avatar è come il nostro Per resistere all' odio serve l' empatia

Durante l'incontro stampa il regista si è soffermato sull'intelligenza artificiale, sulle sfide tecnologiche e sul cast. "Avatar: Fuoco e Cenere? Parla di famiglia, di traumi, di scelte. Il budget? Gigante, ma ha creato posti di lavoro". In sala dal 17 dicembre. "Vedi cosa hai scatenato, non ho ancora finito il caffè!", scherza James Cameron, quando gli chiedono se Avatar: Fuoco e Cenere sia effettivamente il capitolo più emozionante di una saga lunga due decenni. Durante l'incontro stampa - decisamente ristretto, tutto il contrario del caffè che sorseggia tra una domanda e l'altra - il regista ha spaziato in lungo i temi del franchise, dalla biologia all'epica, dal mercato cinematografico all'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - James Cameron, oltre Pandora: "Il mondo di Avatar è come il nostro. Per resistere all'odio serve l'empatia"

