JLo dal matrimonio indiano a Las Vegas | i look spaziali per risorgere ancora

J.Lo: una ne pensa, cento ne fa: l’ex ragazza del Bronx, la Jenny from the Block, a 56 anni più bella che mai, ce la sta mettendo tutta per riprendersi dall’ annus horribilis 2024, che l’ha messa davvero alla prova, tra il divorzio da Ben Affleck e il flop del suo tour Nordamericano This Is Me. Now, con date cancellate ufficialmente per motivi famigliari in realtà per scarse vendite di biglietti. Nel 2025 Jen si è rimboccata le maniche e si è data da fare, com’è nel suo stile, con un nuovo mega tour mondiale Up All Night: Live in 202 5, l'(onni)presenza sui red carpet più importanti, l’ospitata a nozze milionarie indiane e, dulcis in fundo, una serie di prossimi concerti a Las Vegas, anticipati da un video postato sul suo account Instagram, con un look davvero mozzafiato. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - J.Lo dal matrimonio indiano a Las Vegas: i look spaziali per risorgere ancora

